Атака дронами-камикадзе на Житомирщину: в ГСЧС показали, как ликвидировали последствия обстрела

Ночью 14 августа россияне атаковали дронами-камикадзе Житомирскую область. Под удар попал один из инфраструктурных объектов области.

В ГСЧС показали ликвидацию последствий обстрела. Там также добавили, от удара также пострадало имущество местных жителей.

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Пострадавших и жертв нет

Из-за атаки на инфраструктурный объект на территории Житомирской области есть повреждения частных зданий. К тушению возгораний и разбору завалов привлекались спасатели.

К счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщал, что благодаря эффективной работе ПВО в области уничтожили 3 дрона-камикадзе типа "Шахед" / "Герань".

К слову, этой ночью ПВО работала также на Киевщине. Там также обошлось без жертв и серьезных разрушений. Также оккупанты атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Враг попал в инфраструктурный объект. Там были обесточивания. Россияне также обстреляли энергообъект Укрэнерго на Юге. Аварийно-восстановительные работы там продолжаются, но обесточивания потребителей не было.

В общем защитники неба над Украиной уничтожили 17 дронов из 23.

В ГСЧС показали, как ликвидировали последствия атаки дронами / Фото ГСЧС Житомирщины