️У ДСНС показали ліквідацію наслідків обстрілу. Там також додали, від удару також постраждало майно місцевих мешканців.

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Постраждалих та жертв немає

Через атаку на інфраструктурний об'єкт на території Житомирської області є пошкодження приватних будівель. До гасіння загорянь та розбору завалів залучалися рятувальники.

На щастя, жертв та постраждалих серед мирного населення немає.

Раніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляв, що завдяки ефективній роботі ППО в області знищили 3 дрони-камікадзе типу "Шахед" / "Герань".

До слова, цієї ночі ППО працювала також на Київщині. Там також минулося без жертв та серйозних руйнувань. Також окупанти атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Ворог влучив в інфраструктурний об'єкт. Там були знеструмлення. Росіяни також обстріляли енергооб'єкт Укренерго на Півдні. Аварійно-відновлювальні роботи там тривають, але знеструмлення споживачів не було.

Загалом захисники неба над Україною знищили 17 дронів з 23.

У ДСНС показали, як ліквідовували наслідки атаки дронами / Фото ДСНС Житомирщини