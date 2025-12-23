Новый террор "Шахедами" начался: для каких областей Украины есть угроза
Вечером 23 декабря россияне запустили по Украине ударные дроны. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Оккупанты каждую ночь устраивают воздушный террор для украинцев. В ночь на 23 декабря враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Эксперт Геннадий Рябцев прогнозирует, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут достигать до 16 часов в сутки, передает 24 Канал.
Где есть опасность дронов в Украине?
Где объявили воздушную тревогу в Украине: смотрите на карте
БпЛА на Харьков с севера. Ударные БпЛА на западе Донетчины, курс на Днепропетровщину. БпЛА на севере Полтавщины, курс на Пирятин. БпЛА на Недригайлов в Сумской области. БпЛА на севере Полтавщины, курс на Киевщину.
