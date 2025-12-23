Укр Рус
24 Канал Новости Украины Новий терор "Шахедами" розпочався: для яких областей України є загроза
23 декабря, 23:07
2

Новый террор "Шахедами" начался: для каких областей Украины есть угроза

Анастасия Колесникова

Вечером 23 декабря россияне запустили по Украине ударные дроны. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Оккупанты каждую ночь устраивают воздушный террор для украинцев. В ночь на 23 декабря враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Эксперт Геннадий Рябцев прогнозирует, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут достигать до 16 часов в сутки, передает 24 Канал.

Где есть опасность дронов в Украине?

23:00, 23 декабря

БпЛА на Харьков с севера.

22:49, 23 декабря

Ударные БпЛА на западе Донетчины, курс на Днепропетровщину.

22:41, 23 декабря

БпЛА на севере Полтавщины, курс на Пирятин.

22:22, 23 декабря

БпЛА на Недригайлов в Сумской области.

21:23, 23 декабря

БпЛА на севере Полтавщины, курс на Киевщину.