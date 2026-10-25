Россия атаковала Житомирскую область дронами: повреждены энергетический объект и амбулатория

В ночь на 25 октября российские дроны нанесли удары по Коростенскому и Житомирскому районам. В результате атаки зафиксирован ряд разрушений.

О последствиях очередной атаки сообщил начальник Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Что известно о последствиях атаки на Житомирскую область

По словам чиновника, под ударом оказались объекты критической и гражданской инфраструктуры в Коростенском и Житомирском районах.

Российские дроны повредили энергообъект, амбулаторию, жилой дом и гражданское частное предприятие.

В местах попаданий возникли пожары. На данный момент все возгорания ликвидированы. Продолжается проверка территории на наличие остатков взрывоопасных предметов.

Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Последствия атаки на Житомирскую область / Фото ГСЧС

Российские захватчики регулярно терроризируют этот регион. Накануне, в ночь на 24 октября, оккупанты уже подвергли атаке энергообъект и предприятие в Житомирской общине.

Кроме того, 22 октября в результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом 9 человек получили ранения.