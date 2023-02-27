На Киев оккупанты запускали "Шахиды" двумя волнами: сколько удалось сбить
Источник:КГВА
Ночью 27 февраля оккупанты запустили в сторону Киева несколько дронов-камикадзе. К счастью, украинская ПВО сбила все вражеские "Шахиды".
Последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась 5 с половиной часов. О подробностях рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
Важно Во время ночной атаки "Шахидами" в Хмельницком раздались взрывы
Сколько дронов сбили вблизи Киева
Как стало известно, в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 беспилотников. Предварительно, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed".
Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов,
– отметил глава КГВА.
Предварительно, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры
"Спасибо силам нашей противовоздушной обороны! Верьте в ВСУ!" – добавил Попко.
Ночная атака Украины
- С 23:00 и до утра российские захватчики применили по территории Украины 14 "Шахидов". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства типа "Shahed" с северного направления.
- Оккупанты нанесли 3 вражеских удара по Хмельницкому, погиб человек, еще 4 раненых.
- К тому же сообщается о ряде поврежденных построек. В настоящее время спасатели ликвидируют пожары.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Воздушные силы ночью сбили 11 из 14 "Шахидов". Они сбивались, в частности, в Киевской и Черниговской областях.
- Также россияне нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Были повреждены сад и гараж.
- В городе Никополь на Днепропетровщине произошел артиллерийский обстрел. Были повреждены 6 домов, автомобиль и линия электропередач.
- В Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание.