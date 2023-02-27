На Киев оккупанты запускали "Шахиды" двумя волнами: сколько удалось сбить

Ночью 27 февраля оккупанты запустили в сторону Киева несколько дронов-камикадзе. К счастью, украинская ПВО сбила все вражеские "Шахиды".

Последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась 5 с половиной часов. О подробностях рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Важно Во время ночной атаки "Шахидами" в Хмельницком раздались взрывы

Сколько дронов сбили вблизи Киева

Как стало известно, в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 беспилотников. Предварительно, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed".

Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов,

– отметил глава КГВА.

Предварительно, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры

"Спасибо силам нашей противовоздушной обороны! Верьте в ВСУ!" – добавил Попко.

Ночная атака Украины