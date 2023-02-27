К счастью, эти дроны не нанесли ущерб. Вражеские беспилотники превратила в металлолом наше ПВО.
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На два дрона у врага меньше
За словами главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, жители во время воздушной тревоги слышали взрывы. Это была работа ПВО. К счастью, Воздушному командованию "Восход" удалось уничтожить 2 БПЛА врага.
Как отметили в ВвК "Восток", оккупанты для атаки по Днепропетровщине использовали ударные дроны. По предварительной информации, говорится об иранских "Шахидах".
За словами главы Офиса Президента Андрея Ермака, дроны-камикадзе сбили в Днепре и Запорожье.
Воспроизведем работу ПВО на Днепропетровщине вечером 27 февраля:
- 20:33 стало известно о том, что в области раздалась воздушная тревога.
- 21:09 поступило первое сообщение о взрывах в Днепропетровской области.
- 21:32 стало известно о взрывах, которые слышали жители Днепра.
- 21:53 в области раздался отбой воздушной тревоги.
Заметим, что в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину 14 дронами-камикадзе. К счастью, 11 из них удалось уничтожить силам ПВО. В то же время три дрона врага попали в Хмельницком.
Кратко о ночной атаке дронами
- Начнем с того, что в 23.05 26 февраля мониторинговые каналы сообщили о том, что неустановленные объекты летят на Киевщину через Черниговскую область.
- В 23:23 стало известно, что этими объектами могут быть иранские дроны-камикадзе "Шахид". А уже через 8 минут сообщили о том, что в Киевской области работает ПВО.
- В 23.37 поступило сообщение о том, что один воздушный объект врага зафиксировали над Чернобылем, а еще два – над Черниговщиной.
- Через несколько часов стало известно о взрывах в Хмельницком. Первый прилет произошел около 02:17, второй – 02:34, а третий – 03:13.
- К сожалению, вследствие этого погибли два человека. Речь идет о спасателях, прибывших на место попадания, чтобы устранить последствия атаки дронами. Один погиб на месте, а еще один – в больнице.