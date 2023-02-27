К счастью, эти дроны не нанесли ущерб. Вражеские беспилотники превратила в металлолом наше ПВО.

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На два дрона у врага меньше

За словами главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, жители во время воздушной тревоги слышали взрывы. Это была работа ПВО. К счастью, Воздушному командованию "Восход" удалось уничтожить 2 БПЛА врага.

Как отметили в ВвК "Восток", оккупанты для атаки по Днепропетровщине использовали ударные дроны. По предварительной информации, говорится об иранских "Шахидах".

За словами главы Офиса Президента Андрея Ермака, дроны-камикадзе сбили в Днепре и Запорожье.

Воспроизведем работу ПВО на Днепропетровщине вечером 27 февраля:

20:33 стало известно о том, что в области раздалась воздушная тревога.

21:09 поступило первое сообщение о взрывах в Днепропетровской области.

21:32 стало известно о взрывах, которые слышали жители Днепра.

21:53 в области раздался отбой воздушной тревоги.

Заметим, что в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину 14 дронами-камикадзе. К счастью, 11 из них удалось уничтожить силам ПВО. В то же время три дрона врага попали в Хмельницком.

Кратко о ночной атаке дронами