На щастя, ці дрони не завдали збитків. Ворожі безпілотники перетворила на брухт наша ППО.

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На два дрони у ворога менше

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, мешканці під час повітряної тривоги чули вибухи. Це була робота ППО. На щастя, Повітряному командуванню "Схід" вдалося знищити 2 БпЛА ворога.

Як зауважили у ПвК "Схід", окупанти для атаки по Дніпропетровщині використали ударні дрони. За попередньою інформацією, мовиться про іранські "Шахіди".

За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, дрони-камікадзе збили у Дніпрі та Запоріжжі.

Відтворимо роботу ППО на Дніпропетровщині ввечері 27 лютого:

20:33 стало відомо про те, що в області пролунала повітряна тривога.

21:09 надійшло перше повідомлення про вибухи на Дніпропетровщині.

21:32 стало відомо про вибухи, які чули мешканці Дніпра.

21:53 в області пролунав відбій повітряної тривоги.

Зауважимо, що у ніч проти 27 лютого ворог атакував Україну 14 дронами-камікадзе. На щастя, 11 з них вдалося знищити силам ППО. Водночас три дрони ворога влучили у Хмельницькому.

Коротко про нічну атаку дронами