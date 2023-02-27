На щастя, ці дрони не завдали збитків. Ворожі безпілотники перетворила на брухт наша ППО.
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На два дрони у ворога менше
За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, мешканці під час повітряної тривоги чули вибухи. Це була робота ППО. На щастя, Повітряному командуванню "Схід" вдалося знищити 2 БпЛА ворога.
Як зауважили у ПвК "Схід", окупанти для атаки по Дніпропетровщині використали ударні дрони. За попередньою інформацією, мовиться про іранські "Шахіди".
За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, дрони-камікадзе збили у Дніпрі та Запоріжжі.
Відтворимо роботу ППО на Дніпропетровщині ввечері 27 лютого:
- 20:33 стало відомо про те, що в області пролунала повітряна тривога.
- 21:09 надійшло перше повідомлення про вибухи на Дніпропетровщині.
- 21:32 стало відомо про вибухи, які чули мешканці Дніпра.
- 21:53 в області пролунав відбій повітряної тривоги.
Зауважимо, що у ніч проти 27 лютого ворог атакував Україну 14 дронами-камікадзе. На щастя, 11 з них вдалося знищити силам ППО. Водночас три дрони ворога влучили у Хмельницькому.
Коротко про нічну атаку дронами
- Почнімо з того, що о 23:05 26 лютого моніторингові канали повідомили про те, що невстановлені об'єкти летять на Київщину через Чернігівську область.
- О 23:23 стало відомо, що цими об'єктами можуть бути іранські дрони-камікадзе "Шахід". А вже через 8 хвилин повідомили про те, що на Київщині працює ППО.
- О 23:37 надійшло повідомлення про те, що один повітряний об'єкт ворога зафіксували над Чорнобилем, а ще два – над Чернігівщиною.
- Через кілька годин стало відомо про вибухи у Хмельницькому. Перший приліт стався близько 02:17, другий – 02:34, а третій – 03:13.
- На жаль, внаслідок цього загинуло двоє людей. Мовиться про рятувальників, які прибули на місце влучання, щоб усунути наслідки атаки дронами. Один загинув на місці, а ще один – у лікарні.