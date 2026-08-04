Россия атаковала Украину с помощью дронов и баллистических ракет: сколько целей удалось уничтожить ПВО

В ночь на 4 августа российские войска провели атаку на Украину с помощью баллистической ракеты "Искандер-М" и 136 ударных и имитационных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны действовали в различных регионах Украины.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как сработала ПВО?

Начиная с 18:00 3 августа, российские войска совершили очередную атаку воздушного типа на Украину. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М", запущенную из Ростовской области России, а также 136 ударных имитационных и ударных беспилотников, среди которых "Шахед", в частности реактивные, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски БПЛА осуществлялись по нескольким направлениям на территории России и временно оккупированных районов Украины, в частности, из Орла, Миллерового, Донецка, Чауды и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным на 08:00, украинские защитники неба уничтожили или подавили 117 вражеских беспилотников разных типов на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА на 14 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей рухнули еще на трех локациях.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжается – в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.



Сколько целей сбила ПВО / Инфографика ПС ВСУ

Напомним, ночью российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами и БпЛА по Сумам. Погибли три человека – две девочки 5 и 10 лет и пожилая женщина, еще четыре человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс. Зафиксировано попадание по меньшей мере по трем локациям в Ковпаковском районе. Шесть КАБ попали по гражданской инфраструктуре, повредив жилые дома и другие сооружения. Еще две российские авиабомбы силы ПВО сбили на подлете. Ликвидация последствий атаки продолжается.