Днепр под массированной атакой: куда летят вражеские дроны
Российская армия со вчерашнего дня 6 января запустила на Украину ударные БпЛА. Из-за этого во многих регионах страны объявили воздушную тревогу. Враг нацелился, в частности, на Днепр.
Об угрозе обстрела и направлениях полета дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Актуально В Днепре слышали взрыв: Россия обстреливает город баллистикой
Куда летят российские БпЛА?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью.
Где существует опасность удара: смотрите на карте
Пуски КАБ в направлении Запорожья. БпЛА с севера Сумщины, в направлении населенного пункта Ямполь. Еще мощный взрыв в Днепре. В разных районах города наблюдаются задымления и пожары. Горят авто. В сети пишут о прилетах в дома. БпЛА с севера Запорожья на Днепропетровщину. БпЛА на юге Николаевщины, курс на населенный пункт Снигиревка. Днепропетровщина: Запорожская область: Николаевская область: БпЛА на Днепропетровщине, курс на населенный пункт Петрово на Кировоградщине. Вражеские БпЛА на Днепр с юга. БпЛА на востоке и западе Днепропетровщины, курс на запад. КАБ из Донецкой области в направлении востока Днепропетровщины. Днепропетровщина: Запорожская область: Черниговщина: Еще один взрыв в Днепре. В Днепре прогремели взрывы. Пуски КАБ в Донецкую область. БпЛА с севера Херсонщины, на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога. БпЛА на северо-западном направлении Херсонщины, курс на Николаевщину. Скоростная цель на Днепр. БпЛА на юге Николаевщины, курс на север.
