Днепр под массированной атакой: куда летят вражеские дроны

Российская армия со вчерашнего дня 6 января запустила на Украину ударные БпЛА. Из-за этого во многих регионах страны объявили воздушную тревогу. Враг нацелился, в частности, на Днепр.

Об угрозе обстрела и направлениях полета дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят российские БпЛА?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью.

Где существует опасность удара: смотрите на карте