Днепр под массированной атакой: куда летят вражеские дроны
6 января, 22:34
9

Днепр под массированной атакой: куда летят вражеские дроны

Татьяна Бабич

Российская армия со вчерашнего дня 6 января запустила на Украину ударные БпЛА. Из-за этого во многих регионах страны объявили воздушную тревогу. Враг нацелился, в частности, на Днепр.

Об угрозе обстрела и направлениях полета дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Актуально В Днепре слышали взрыв: Россия обстреливает город баллистикой

Куда летят российские БпЛА?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью.

Где существует опасность удара: смотрите на карте

 

23:01, 06 января

Пуски КАБ в направлении Запорожья.

23:00, 06 января

БпЛА с севера Сумщины, в направлении населенного пункта Ямполь.

22:39, 06 января

22:27, 06 января

Еще мощный взрыв в Днепре.

В разных районах города наблюдаются задымления и пожары. Горят авто. В сети пишут о прилетах в дома.

22:25, 06 января

БпЛА с севера Запорожья на Днепропетровщину.

БпЛА на юге Николаевщины, курс на населенный пункт Снигиревка.

22:24, 06 января

Днепропетровщина:

  • 2 "Шахеды" на Днепр;
  • 4 "Шахеды" на Томаковку;
  • 1 "Шахед" на Желтые Воды;
  • 1 "Шахед" на Васильковку.

Запорожская область:

  • 1 "Шахед" на Запорожье.

Николаевская область:

  • 1 "Шахед" на Снигиревку.
22:20, 06 января

БпЛА на Днепропетровщине, курс на населенный пункт Петрово на Кировоградщине.

22:06, 06 января

Вражеские БпЛА на Днепр с юга.

22:05, 06 января

БпЛА на востоке и западе Днепропетровщины, курс на запад.

КАБ из Донецкой области в направлении востока Днепропетровщины.

22:00, 06 января

Днепропетровщина:

  • 10 "Шахедов" на Днепр;
  • 3 "Шахеда" на Божедаровку.

Запорожская область:

  • 2 "Шахеды" на Запорожье.

Черниговщина:

  • 1 БпЛА курсом на Репки.
21:57, 06 января

Еще один взрыв в Днепре.

21:53, 06 января

В Днепре прогремели взрывы.

21:07, 06 января

Пуски КАБ в Донецкую область.

21:02, 06 января

БпЛА с севера Херсонщины, на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.

20:52, 06 января

БпЛА на северо-западном направлении Херсонщины, курс на Николаевщину.

20:29, 06 января

  • БпЛА на юге от Запорожья, курс на север.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс на запад.
  • БпЛА на севере от Чернигова, курс на юг.
20:14, 06 января

Скоростная цель на Днепр.

19:48, 06 января

БпЛА на юге Николаевщины, курс на север.