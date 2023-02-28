Один залетел в окно квартиры: в Белгородской области жалуются на падение трех дронов

В Белгородской области поздно вечером произошла атака дронами. Сразу три беспилотника упали в регионе, что поразило местных жителей. Интересно, что БпЛА очень напоминают те, которые использует Россия.

По имеющейся информации, обломки трех беспилотников обнаружили в самом Белгороде. В традиционной для росСМИ манере "жертв нет". Правда, не обошлось без разрушений. Об этом дальше расскажет 24 Канал.

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Выбитые стекла, уничтоженные авто

Известно, что в результате падения дронов уничтожены несколько автомобилей. Также выбиты окна дома. На местах падения летательных аппаратов работают специальные службы.

Беспилотники попадали в Белгороде / Фото из телеграм-каналов

Но это еще не всё. Рассказывают, что один беспилотник влетел в окно квартиры. Случилось это на улице Попова в Белгороде. Об этом рассказал городской голова Валентин Демидов.

Сейчас нахожусь на месте инцидента на улице Попова. Здесь дрон залетел в окно квартиры. Людей выселили в безопасное место. Всем предложили остаться в гостинице, пока спецслужбы проделают свою работу,

– написал он.

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Уже нашли "украинский след"

Оккупанты кичатся успешной работой своей РЭБ. Мол, именно она помогла приземлить беспилотники. Уже даже придумали легенду о том, что дроны летели на местную электроподстанцию.

Но есть одно маленькое "но". Фото, на которых можно увидеть дроны, показывают нам то, что они используются россиянами. На балансе украинского войска таких БпЛА нет, а вот у врага есть. Слишком эти дроны похожи на "Гранат 2" или "Типчак". Оба варианта используются для разведки и фотофиксирования.

Тем временем сами россияне продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Вечером 27 февраля два таких беспилотника удалось сбить нашим силам ПВО.

Успешная работа ПВО