Украинские воины ночью сбили в районе Коблево 13 вражеских дронов

Российские захватчики продолжают использовать дроны для атак Украины. На Юге наши защитники уничтожили 13 вражеских беспилотников.

Об этом 24 каналу сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнул из стрелкового оружия сбили 13 дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Николаевскую область.

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Что известно о сбитии 13 вражеских дронов

Гуменюк отметила, что атака дронами для Юга уже становится определенным признаком развития боевых событий. Это также касается и тех регионов, где не проходят активные боевые действия.

Она заметила, что дроны можно сбивать также и пулеметным оружием. Именно так и вышло.

Сбили пограничники именно из стрелкового оружия прямо в районе Коблево в той же стае, которая атаковала Юг ночью,

– рассказала спикер оперативного командования "Юг".

По ее словам, оккупанты продолжают терроризировать Юг Украины. В частности, районы, которые могут быть причастны к поставке всего, что необходимо фронту. Речь идет о Криворожье и Николаевской области.

То есть районы, которые прилегают к прифронтовым и помогают, в частности, в тех населенных пунктах, которые деоккупированы и в которых продолжаются стабилизационные мероприятия,

– сказала Гуменюк.

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Какая ситуация сейчас на Южном фронте

Гуменюк рассказала, что линия фронта продолжает двигаться под давлением Вооруженных Сил Украины и в заданном нами направлении.

Это сложно. Это довольно непростая, очень кропотливая работа, поскольку мы вышли уже на линии обороны, которые враг укреплял с помощью железобетонных конструкций. И, учитывая особенности региона, продвигаться здесь не очень легко,

– заявила она.

Но, отметила Гуменюк, то, что оккупанты продолжают распространять нарративы об эвакуации и якобы проявляют обеспокоенность о населении, свидетельствует о том, что их морально-психологическое состояние расшатано настолько, что они истерически выискивают способы каким-то образом выкрутиться из этой ситуации.

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