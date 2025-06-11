"Шахеды" снова атакуют Украину: где есть опасность

Россия продолжает террор мирного населения Украины. Ночью 11 июня враг снова запустил ударные дроны типа "Шахед" в направлении украинских городов.

О том, где раздается воздушная тревога, как двигают вражеские дроны и ракеты, для каких регионов сохраняется опасность – сообщает 24 Канал.

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Что известно о новой воздушной атаке