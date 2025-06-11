11 июня, 00:07
"Шахеды" снова атакуют Украину: где есть опасность
Россия продолжает террор мирного населения Украины. Ночью 11 июня враг снова запустил ударные дроны типа "Шахед" в направлении украинских городов.
О том, где раздается воздушная тревога, как двигают вражеские дроны и ракеты, для каких регионов сохраняется опасность – сообщает 24 Канал.
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Что известно о новой воздушной атаке
БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс – Винничина. Группа БпЛА с юга и востока в направлении Харькова. БпЛА курсом на Харьков!
00:30, 11 июня
00:28, 11 июня
00:06, 11 июня
БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс – Винничина.
Группа БпЛА с юга и востока в направлении Харькова.
БпЛА курсом на Харьков!