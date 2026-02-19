Россия атакует "Шахедами": где летят вражеские дроны

Россия начала очередную воздушную атаку по Украине. Вражеские дроны атакуют ряд областей.

Где летят вражеские беспилотники, для каких областей действует воздушная тревога, а также о баллистических или ракетных угрозах – читайте на 24 Канале.

Где существует угроза воздушных атак России?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте