Лепят из подручных средств: в Воздушных силах рассказали о дронах-"газонокосилках"

Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Этой ночью к "Шахедам" добавился беспилотник, который в народе успели окрестить "газонокосилкой".

Его наши военные сбили. А подробнее об этом типе дронов-камикадзе рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Делают из всего, что есть под рукой

Собственно, в статистике Воздушных сил указали, что это БПЛА неустановленного типа. По словам Юрия Игната, для его создания берут все, что попадается под руки.

Его спросили, помогает ли гул, из-за которого дрон назвали "газонокосилкой", его обнаруживать быстрее. По словам спикера Воздушных сил, это делают с помощью радаров. Цель должна появиться радиолокационно, потому что гул ночью – это гул ночью.

Он подчеркнул, что звук – это дополнительное, вспомогательное средство сориентироваться, где именно этот БПЛА. Прежде всего наши военные обращают внимание на радиолокационные средства, а также на визуальную составляющую.

Лепят его ... ну вы видели, обычный двигатель, который можно приобрести в интернете. Сделать планер можно в любом кружке авиамоделирования, потому что многие сейчас занимаются этими средствами. И таким образом противник использует даже такие средства для того, чтобы атаковать нас с разных направлений и истощать нашу систему ПВО,

– подчеркнул Игнат.

Прокомментировал он также вопрос, связанный с техническими характеристиками дрона-"газонокосилки". Юрий Игнат отметил, что здесь следует, пожалуй, обратить внимание на технические характеристики двигателя. Все может зависеть от количества топлива, веса взрывчатого вещества.

Установить сейчас трудно, сколько. Но несмотря на это – цель, на которую надо реагировать, которую надо уничтожать, что сегодня, собственно, и было сделано,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что в ночь на 23 октября наши военные сбили все цели, которые запустил враг. Этого удалось достичь благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины. Уничтожили 13 "Шахедов", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и тот самый 1 ударный БПЛА неустановленного типа.