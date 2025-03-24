Оккупанты атаковали дронами Харьковскую область: вспыхнул масштабный пожар на предприятии

Россия не прекращает атаковать украинские города. В частности, она ударила по Харьковской области.

Ночью российский обстрел Харьковщины вызвал пожар в складском здании. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о последствиях

Вечером 23 марта россияне снова запустили дроны-камикадзе. Известно, что враг атаковал ударными БпЛА сельскохозяйственное предприятие в поселке Великий Бурлук Купянского района.

В результате попадания дронов загорелось складское здание,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Россияне в ночь на 24 марта запустили по Украине 99 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов с трех направлений.

Силы ПВО работали на Юге, Севере, Западе и в центральной части Украины. Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.

Кроме этого, Силы обороны ликвидировали еще 1280 оккупантов и 378 единиц российской техники и вооружения. Украинские защитники уничтожили 4 вражеских вертолета.