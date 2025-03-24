Вночі російський обстріл Харківщини спричинив пожежу у складській будівлі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Що відомо про наслідки
Увечері 23 березня росіяни знову запустили дрони-камікадзе. Відомо, що ворог атакував ударними БпЛА сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук Куп'янського району.
Внаслідок влучання дронів загорілася складська будівля,
– мовиться в повідомленні.
За попередньою інформацією, на щастя, жертв та постраждалих немає.
Росіяни вночі проти 24 березня запустили по Україні 99 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів з трьох напрямків.
Сили ППО працювали на Півдні, Півночі, Заході й у центральній частині України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.
Кпім цього, Сили оборони ліквідували ще 1280 окупантів і 378 одиниць російської техніки та озброєння. Українські захисники знищили 4 ворожі гелікоптери.