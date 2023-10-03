Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях атаки России в ночь на 3 октября. Он объяснил все в своих соцсетях.

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Что известно об атаке России на Днепропетровщину

Лысак не сообщал о прямых попаданиях. Однако, к сожалению, в результате атаки российских дронов в Днепре все равно есть повреждения.

По уточненной информации, в Днепре обломками сбитого российского железа повреждены школа, детсад, АЗС и 3 многоэтажки,

– написал глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, на территории частного предприятия тоже есть повреждения. В результате падения обломков там на складе произошел пожар. Несколько десятков автомобилей там также получили повреждения. Лысак сообщил о завершении обследования территории после ночной атаки России.

Обратите внимание! В ночь на 3 октября Россия атаковала Украину 31 "Шахедом" и одной крылатой ракетой. Наши защитники сбили "Искандер-К" и 29 дронов-камикадзе.

Также представитель местных властей заявил, что во вторник, 3 октября, оккупанты ударили дроном-камикадзе по Марганецкой общине, что на Никопольщине. К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне терроризируют Днепропетровщину