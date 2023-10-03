Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки атаки Росії у ніч на 3 жовтня. Він пояснив все у своїх соцмережах.
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Що відомо про атаку Росії на Дніпропетровщину
Лисак не повідомляв про прямі влучання. Однак, на жаль, в результаті атаки російських дронів у Дніпрі все одно є пошкодження.
За уточненою інформацією, у Дніпрі уламками збитого російського залізяччя пошкоджені школа, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки,
– написав глава Дніпропетровської ОВА.
За його словами, на території приватного підприємства теж є пошкодження. Внаслідок падіння уламків там на складі сталася пожежа. Кілька десятків автівок там також зазнали пошкоджень. Лисак повідомив про завершення обстеження території після нічної атаки Росії.
Також представник місцевої влади заявив, що у вівторок, 3 жовтня, окупанти вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Росіяни тероризують Дніпропетровщину
- У ніч проти 3 жовтня наші захисники збили у Дніпропетровській області 13 ударних дронів противника. Також їм вдалося збити одну крилату ракету.
- Нещодавно російські загарбники поцілили по складах енергообладнання ДТЕК. Вони знищили приміщення та матеріали, а також пошкодили роз'єднувачі, кабелі, трансформатори та іншу техніку. Це може ускладнити нашим енергетикам відновлювальні роботи взимку.
- Раніше окупанти вдарили по одному з підприємств у Кривому Розі. Також росіяни постійно обстрілюють з артилерії Нікопольський район.