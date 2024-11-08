На Киевщине обломки повредили высоковольтные сети: людей переключили на резервное питание

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы для нее. В частности, под ударом оказалась Киевская область.

В Киевской области обломки дронов повредили высоковольтные сети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Свет не исчезал

В ДТЭК рассказали, что обломки вражеских дронов снова повредили высоковольтные сети в Киевской области.

Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал,

– говорится в сообщении.

Там также уточнили, что сети нуждаются в ремонте. Энергетики уже работают на местах повреждений.

Сейчас Украине удается обходиться без отключений. Однако есть большая вероятность, что россияне попытаются снова погрузить украинцев в темноту.

Эксперт Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу отметил, что, по его мнению, в этом году россияне будут повторять прошлогодний сценарий. Речь идет о поражении подстанций, которые фактически являются мостом между потребителем и производителем.

Нужно понимать, что для точной оценки последствий таких обстрелов необходимо учитывать и другие факторы. В частности, в какой период произойдет повреждение энергосистемы.