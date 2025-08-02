2 августа, 21:27
Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": где сейчас вражеские дроны
Россия вечером 2 августа начала очередную массированную атаку дронами. Вражеские дроны начали движение с северо-востока.
О воздушных тревогах, ракетной опасности и передвижении вражеских дронов оперативно сообщает 24 Канал.
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Где сейчас летят российские дроны?
Скоростная цель на Сумщину! Первые группы БПЛА на севере Сумщины.
21:24, 02 августа
21:24, 02 августа
Скоростная цель на Сумщину!
Первые группы БПЛА на севере Сумщины.