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24 Канал Новости Украины Росія вчергове атакує Україну "Шахедами": де зараз ворожі дрони
2 августа, 21:27
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Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": где сейчас вражеские дроны

Сергей Попович

Россия вечером 2 августа начала очередную массированную атаку дронами. Вражеские дроны начали движение с северо-востока.

О воздушных тревогах, ракетной опасности и передвижении вражеских дронов оперативно сообщает 24 Канал.

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