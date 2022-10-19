Об этом 24 каналу сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. По его словам, в течение нескольких недель мы справимся с проблемой дронов, которые запускает Россия.

Читайте также Думаю, через две недели мы забудем о такой угрозе дронов-камикадзе, – советник Монастырского

Когда Украине поставят антидронные системы и как они работают

Арестович отметил, что несколько сотен противодроновых станций, которые Запад пообещал Украине, предоставят нам практически мгновенно.

Через сутки принято решение, в ближайшее время должны быть поставлены,

– сказал он.

Советник главы ОПУ рассказал, что эти станции создают препятствия, сбивая управление дронами-камикадзе.

Они будут падать, не долетая до цели, в лесах и полях,

– заявил Арестович.

Советник главы Офиса Президента Украины подчеркнул, что эти системы являются очень эффективным оружием.

Арестович раскрыл детали об антидронных системах, которые получит Украина: смотрите видео

Какие меры еще предпринимают в борьбе с дронами

Арестович отметил, что Украина также принимает другие меры. В частности, накануне над Борисполем в Киевской области работали уже не зенитные ракеты, а преимущественно зенитная артиллерия, сбивая дроны.

16 дронов шли на Киев вечером – все сбили. И сбила их зенитная артиллерия. То есть все, как учили в автошколе – прожекторы, зенитная артиллерия, посты наблюдения и связи оповещения,

– сказал советник председателя ОПУ.

То есть, по его словам, сейчас разворачивается полная схема борьбы с дронами. И в течение нескольких недель мы справимся с этой проблемой как таковой. А до этого будем сбивать их обычными средствами.

Атака дронами-камикадзе городов Украины: главное