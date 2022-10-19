Об этом 24 каналу сказал советник главы ОПУ Алексей Арестович. По его словам, в течение нескольких недель мы справимся с проблемой дронов, которые запускает Россия.
Читайте также Думаю, через две недели мы забудем о такой угрозе дронов-камикадзе, – советник Монастырского
Когда Украине поставят антидронные системы и как они работают
Арестович отметил, что несколько сотен противодроновых станций, которые Запад пообещал Украине, предоставят нам практически мгновенно.
Через сутки принято решение, в ближайшее время должны быть поставлены,
– сказал он.
Советник главы ОПУ рассказал, что эти станции создают препятствия, сбивая управление дронами-камикадзе.
Они будут падать, не долетая до цели, в лесах и полях,
– заявил Арестович.
Советник главы Офиса Президента Украины подчеркнул, что эти системы являются очень эффективным оружием.
Арестович раскрыл детали об антидронных системах, которые получит Украина: смотрите видео
Какие меры еще предпринимают в борьбе с дронами
Арестович отметил, что Украина также принимает другие меры. В частности, накануне над Борисполем в Киевской области работали уже не зенитные ракеты, а преимущественно зенитная артиллерия, сбивая дроны.
16 дронов шли на Киев вечером – все сбили. И сбила их зенитная артиллерия. То есть все, как учили в автошколе – прожекторы, зенитная артиллерия, посты наблюдения и связи оповещения,
– сказал советник председателя ОПУ.
То есть, по его словам, сейчас разворачивается полная схема борьбы с дронами. И в течение нескольких недель мы справимся с этой проблемой как таковой. А до этого будем сбивать их обычными средствами.
Атака дронами-камикадзе городов Украины: главное
- 17 октября российские захватчики обстреляли дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. Всего в столице зафиксировали 4 прилета. В результате атаки Киева иранскими дронами погибли мирные жители.
- Российские военные вечером 17 октября снова запустили дроны-камикадзе по Киевщине. На этот раз беспилотники залетели и в Черкасскую.
- В ночь на 19 октября 13 вражеских беспилотников атаковали Юг. "Стаю" дронов украинские защитники сбили в районе Коблева.
- В общей сложности с тех пор, как российские вооруженные силы начали использовать иранские дроны в войне против Украины, наши защитники сбили более двухсот шахидов. Против этих БПЛА Украина применяет разные виды вооружения.