Про це 24 каналу сказав радник голови ОПУ Олексій Арестович. За його словами, впродовж декількох тижнів ми впораємося з проблемою дронів, які запускає Росія.

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Коли Україні поставлять антидронні системи та як вони працюють

Арестович зазначив, що декілька сотень протидронових станцій, які Захід пообіцяв Україні, нададуть нам практично миттєво.

За добу ухвалено рішення, найближчим часом повинні бути поставлені,

– сказав він.

Радник голови ОПУ розповів, що ці станції створюють перешкоди, збиваючи управління дронами-камікадзе.

Вони будуть падати, не долітаючи до цілі, в лісах і полях,

– заявив Арестович.

Радник голови Офісу Президента України наголосив, що ці системи є дуже ефективною зброєю.

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Яких заходів ще вживають у боротьбі з дронами

Арестович зауважив, що Україна також вживає інших заходів. Зокрема, напередодні над Борисполем на Київщині працювали вже не зенітні ракети, а переважно зенітна артилерія, збиваючи дрони.

16 дронів йшли на Київ увечері – всі збили. І збила їх зенітна артилерія. Тобто все, як навчали в автошколі – прожектори, зенітна артилерія, пости спостереження та зв'язку оповіщення,

– сказав радник голови ОПУ.

Тобто, за його словами, зараз розгортається повна схема для боротьби з дронами. І впродовж декількох тижнів ми впораємося з цією проблемою, як такою. А доти збиватимемо їх звичними засобами.

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