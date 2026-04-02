Россия изменила тактику атак беспилотниками: ISW предупреждает о повышенной угрозе для населения

Российская армия перешла к новой модели воздушных ударов, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика, по оценкам аналитиков, может привести к увеличению жертв среди гражданских и усилению психологического давления на население.

Об этом говорится в отчете Institute for the Study of War.

Какую новую тактику беспилотников выбрали россияне?

Речь идет не только о физической опасности – подобные действия фактически держат страну в постоянном напряжении и затрудняют нормальное функционирование экономики. В отчете отмечается, что в течение 31 марта – 1 апреля Россия выпустила около 700 дронов в две волны: ночную и дневную. Часть из них удалось перехватить силам ПВО, однако были и попадания в объекты энергетики, промышленности и гражданской инфраструктуры.

Изменение подхода позволяет агрессору растягивать атаки во времени. Если раньше основная угроза приходилась на ночь, когда люди уже привыкли реагировать на тревоги, то теперь удары днем могут заставать их в транспорте, на работе или просто на улице.

Кроме прямых последствий, такая стратегия имеет четко выраженный психологический эффект – постоянная угроза истощает людей и заставляет чаще прерывать повседневную жизнь. Аналитики отмечают, что подобный подход уже использовался Ираном: удары распределяются в течение суток, чтобы держать гражданское население в состоянии непрерывного напряжения.

Ожидается, что с потеплением интенсивность дневных атак может возрасти, ведь больше людей находится вне укрытий.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что обычно некоторые западные регионы не страдают от атак российских беспилотников. Вполне вероятно, что россияне ищут варианты обхода украинской системы ПВО.

Что враг атаковал ночью?