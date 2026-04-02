Про це йдеться у звіті Institute for the Study of War.

Яку нову тактику безпілотників обрали росіяни?

Йдеться не лише про фізичну небезпеку – подібні дії фактично тримають країну в постійній напрузі та ускладнюють нормальне функціонування економіки. У звіті зазначається, що протягом 31 березня – 1 квітня Росія випустила близько 700 дронів у дві хвилі: нічну та денну. Частину з них вдалося перехопити силам ППО, однак були й влучання в об’єкти енергетики, промисловості та цивільної інфраструктури.

Зміна підходу дозволяє агресору розтягувати атаки у часі. Якщо раніше основна загроза припадала на ніч, коли люди вже звикли реагувати на тривоги, то тепер удари вдень можуть заставати їх у транспорті, на роботі чи просто на вулиці.

Окрім прямих наслідків, така стратегія має чітко виражений психологічний ефект – постійна загроза виснажує людей і змушує частіше переривати повсякденне життя. Аналітики відзначають, що подібний підхід уже використовувався Іраном: удари розподіляються протягом доби, щоб тримати цивільне населення у стані безперервної напруги.

Очікується, що з потеплінням інтенсивність денних атак може зрости, адже більше людей перебуває поза укриттями.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що зазвичай деякі західні регіони не потерпають від атак російських безпілотників. Цілком ймовірно, що росіяни шукають варіанти обходу української системи ППО.

Що ворог атакував вночі?