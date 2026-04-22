Ночью Украина снова была под атакой дронов: сколько целей сбили силы ПВО

В ночь на 22 апреля враг атаковал Украину дронами разных типов. В Воздушных силах рассказали о результатах работы сил ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 22 апреля?

В ночь на 22 апреля Россия атаковала Украину 215 ударными дронами типа "Шахед", Гербера, Италмас и другими. Атака велась с направлений Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово в России и Чауда с временно оккупированного Крыма. 140 из них – "Шахеды".

Нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 ПВО Украины сбила или подавила 189 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

В Украине работает частная ПВО