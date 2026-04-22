Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО Украины в ночь на 22 апреля?
В ночь на 22 апреля Россия атаковала Украину 215 ударными дронами типа "Шахед", Гербера, Италмас и другими. Атака велась с направлений Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово в России и Чауда с временно оккупированного Крыма. 140 из них – "Шахеды".
Нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 ПВО Украины сбила или подавила 189 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.
В Украине работает частная ПВО
Первым частным защитником неба в Украине стала компания Carmine Sky. Сейчас ее эффективность оценивают в 85%. Турели компании сбивают в частности реактивные "Шахеды".
По словам министра обороны Михаил Федорова, на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО, которые будут интегрированы в единую систему управления Воздушных сил.
Частные группы будут получать вооружение, будут действовать под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры ПВО.