Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что системы РЭБ являются одной из составляющих противовоздушной обороны. Они перекрывают определенную долю, но не могут полностью все заменить.

Какие есть нюансы работы средств РЭБ?

По словам Свитана, средства РЭБ вроде "Лимы" действительно способны отвести ракету от цели. Но, к сожалению, их не удастся использовать на любой территории.

Если "Кинжал" летит по густонаселенной местности, то после отклонения он может упасть на голову людям. С точки зрения РЭБ – это действительно качественное средство с хорошим КПД, но для отдельных целей. К примеру, для аэродромов. Они могут их прикрывать не только от баллистики, но и от крылатых ракет и дронов,

– сказал Свитан.

Украина работает над тем, чтобы внедрить многоэшелонированную систему ПВО. Именно она позволит полностью прикрыть наше государство от вражеских ракет и дронов. А средства РЭБ – одна из важных частей этой системы ПВО.

Обратите внимание! Компания-разработчик РЭБ "Лима" Cascade Systems сообщила, что за первый квартал 2026 года удалось отклонить 33 крылатые ракеты и более 10 тысяч дронов.

Что известно о производстве ПВО в Украине?