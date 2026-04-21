Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що системи РЕБ є однією зі складових протиповітряної оборони. Вони перекривають певну частку, але не можуть повністю усе замінити.
Які є нюанси роботи засобів РЕБ?
За словами Світана, засоби РЕБ на кшталт "Ліми" дійсно здатні відвести ракету від цілі. Але, на жаль, їх не вдасться використовувати на будь-якій території.
Якщо "Кинджал" летить по густонаселеній місцевості, то після відхилення він може впасти на голову людям. З точки зору РЕБ – це дійсно якісний засіб з хорошим ККД, але для окремих цілей. До прикладу, для аеродромів. Вони можуть їх прикривати не лише від балістики, але й від крилатих ракет та дронів,
– сказав Світан.
Україна працює над тим, аби впровадити багатоешелоновану систему ППО. Саме вона дозволить повністю прикрити нашу державу від ворожих ракет та дронів. А засоби РЕБ – одна з важливих частин цієї системи ППО.
Зверніть увагу! Компанія-розробник РЕБ "Ліма" Cascade Systems повідомила, що за перший квартал 2026 року вдалося відхилити 33 крилаті ракети та понад 10 тисяч дронів.
Що відомо про виробництво ППО в Україні?
Україна має змогу збивати російські балістичні ракети за допомогою американських ЗРК Patriot. Однак Сполучені Штати надають порівняно невелику кількість протиракет. А з початком війни на Близькому Сході лунали побоювання, що США зменшать постачання.
Президент Володимир Зеленський визнає цю проблему. Україна працює над тим, аби почати виробляти власні антибалістичні системи ППО разом з партнерами.
Він додав, що вже були розмови з кількома державами про виробництво таких ЗРК. Зеленський навіть окреслив намір за рік зробити свою антибалістичну систему. Це складно, але реалістично.