Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що системи РЕБ є однією зі складових протиповітряної оборони. Вони перекривають певну частку, але не можуть повністю усе замінити.

Які є нюанси роботи засобів РЕБ?

За словами Світана, засоби РЕБ на кшталт "Ліми" дійсно здатні відвести ракету від цілі. Але, на жаль, їх не вдасться використовувати на будь-якій території.

Якщо "Кинджал" летить по густонаселеній місцевості, то після відхилення він може впасти на голову людям. З точки зору РЕБ – це дійсно якісний засіб з хорошим ККД, але для окремих цілей. До прикладу, для аеродромів. Вони можуть їх прикривати не лише від балістики, але й від крилатих ракет та дронів,

– сказав Світан.

Україна працює над тим, аби впровадити багатоешелоновану систему ППО. Саме вона дозволить повністю прикрити нашу державу від ворожих ракет та дронів. А засоби РЕБ – одна з важливих частин цієї системи ППО.

Зверніть увагу! Компанія-розробник РЕБ "Ліма" Cascade Systems повідомила, що за перший квартал 2026 року вдалося відхилити 33 крилаті ракети та понад 10 тисяч дронів.

Що відомо про виробництво ППО в Україні?