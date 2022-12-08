В Днепре придумали, как сбивать "шахиды", не тратясь на дорогие средства ПВО

Россияне продолжают использовать дроны-камикадзе, чтобы атаковать украинские города. В Днепре придумали еще один способ, как их можно сбивать.

О новом проекте защиты неба рассказал городской голова Борис Филатов. По его словам, в Днепре придумали, как усилить крупнокалиберные пулеметы и зенитные пушки.

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В Днепре придумали, как еще можно сбивать дроны-камикадзе

Филатов рассказал, что бойцы устанавливают крупнокалиберные пулеметы и зенитные пушки на грузовики и пикапы, которые им передавали все эти месяцы. Из городского бюджета приобрели тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, планшеты и комплексы Starlink. В свою очередь, ИТ-специалисты придумали, как объединить это все в общую систему.

То есть все вместе – совместными усилиями наших славных ПВО и ТРО, работников мэрии и частного бизнеса, мы модернизировали автономный режим работы этого вооружения. Все, чтобы лучше видеть и сбивать вражеские стервятники в воздухе. А еще – экономить зенитные ракеты ПВО. То есть по сути это удешевляет уничтожение российского хлама в нашем небе,

– отметил Филатов.

По его словам, результаты испытаний в реальных условиях впечатляют.

"Вы видите, как в видео из вчерашних стрельб наши ребята изрешетили имитированную модель того проклятого "шахида". Безусловно, город продолжит помогать нашим защитникам техникой и оснащением. Уже едут интересные подарки под Новый год. Так что верим и поддерживаем ВСУ. Потому что пока мы жалуемся на зиму, они в холоде и под ледяными дождями приближают Украинскую Победу! И да, р*сне п*зда", – подытожил мэр Днепра.

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