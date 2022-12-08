Про новий проєкт захисту неба розповів міський голова Борис Філатов. За його словами, у Дніпрі вигадали, як посилити великокаліберні кулемети та зенітні гармати.

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У Дніпрі вигадали, як ще можна збивати дрони-камікадзе

Філатов розповів, що бійці встановлюють великокаліберні кулемети та зенітні гармати на вантажівки та пікапи, які їм передавали усі ці місяці. З міського бюджету придбали тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, планшети та комплекси Starlink. Своєю чергою, ІТ-фахівці придумали, як об'єднати це все в загальну систему.

Тобто всі разом – спільними зусиллями наших славетних ППО і ТрО, працівників мерії й приватного бізнесу, ми модернізували автономний режим роботи цього озброєння. Все, аби краще бачити та збивати ворожі стерв'ятники в повітрі. А ще – заощаджувати зенітні ракети ППО. Тобто по суті це здешевлює знищення росіянського мотлоху в нашому небі,

– зазначив Філатов.

За його словами, результати випробувань в реальних умовах вражають.

"Ви бачите, як у відео зі вчорашніх стрільб наші хлопці зрешетили зімітовану модель того клятого "шахіда". Безумовно, місто продовжить допомагати нашим оборонцям технікою та оснащенням. Вже їдуть цікаві подарунки під Новий рік. Тож віримо і підтримуємо ЗСУ. Бо поки ми жаліємося на зиму, вони в холоді й під крижаними дощами наближають Українську Перемогу! І так, р*сні п*зда", – підсумував мер Дніпра.

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