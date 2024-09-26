Ночью и утром в Хмельнитчине раздавались взрывы: враг атаковал инфраструктуру

Ночью россияне запускали ударные дроны типа "Шахед". В частности, взрывы раздавались в Хмельницкой области.

Во время воздушной тревоги над Хмельницкой областью работали силы противовоздушной обороны. Известно, что сбили 3 БпЛА, рассказал глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

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К счастью, без пострадавших

Кроме этого, еще 2 "Шахеда" сбили наши силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. По информации на этот час, обращений о травмированных или погибших не поступало.

Вместе с тем, в результате атаки России было повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения области,

– говорится в сообщении.

На месте работали все необходимые спецслужбы.

Кроме того, произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры Хмельницкой области. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

В Украине уже несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета носителя гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

Кроме этого, российские "Шахеды" все чаще пролетают вблизи украинских АЭС. В ночь на 25 сентября зафиксирован очередной пролет неподалеку промышленной площадки Ровенской АЭС.

Российский ударным БпЛА пролетел на критически низкой высоте.