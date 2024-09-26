Під час повітряної тривоги над Хмельницькою областю працювали сили протиповітряної оборони. Відомо, що збили 3 БпЛА.

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На щастя, без постраждалих

Крім цього, ще 2 "Шахеди" збили наші сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги. За інформацією на цю годину, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.

Разом з тим, внаслідок атаки Росії було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області,

– мовиться в повідомленні.

На місці працювали усі необхідні спецслужби.

В Україні вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через зліт носія гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

Крім цього, російські "Шахеди" дедалі частіше пролітають поблизу українських АЕС. У ніч на 25 вересня зафіксовано черговий проліт неподалік промислового майданчика Рівненської АЕС.

Російський ударним БпЛА пролетів на критично низькій висоті.