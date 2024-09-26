Російський ударним БпЛА пролетів на критично низькій висоті. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Енергоатом.

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Що відомо про проліт "Шахед" поблизу Рівненської АЕС

Вночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС,

– повідомили в Енергоатомі.

Там зазначили, що російські війська вже в черговий раз несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. В Енергоатомі додали, що про кожен такий випадок вони інформують відповідні установи.

"Ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки. Енергетичний терор – одна із ворожих тактик ведення війни. Однак він має бути якнайшвидше припинений", – резюмували в Енергоатомі.

Нагадаємо, що під час виступу на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський заявив, що Росія готує удари по атомній інфраструктурі. Він зазначив, що для радіації не існує державних кордонів, тому в разі удару по ядерному об'єкту в Україні наслідки відчують й інші країни.

Зауважимо, що російські "Шахеди" вже не вперше пролітають критично близько до АЕС України. Зокрема, 20 вересня було зафіксовано проліт ворожого ударного БпЛА неподалік Хмельницької АЕС.