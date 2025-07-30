В Польше проходят учения НАТО по противодействию беспилотникам
- В Польше проходят многонациональные учения Project Flytrap 4.0 по противодействию беспилотникам с участием военных США, Великобритании, Хорватии и Румынии.
- Учения продолжаются с 27 по 31 июля и включают испытания различных методов противодействия дронам, таких как ручные глушители и сенсорные платформы.
На полигоне Бемово-Писке вблизи польского города Эльк продолжаются многонациональные учения Project Flytrap 4.0. В его рамках американские и британские военные учатся сбивать беспилотники.
Международные учения начались 27 июля и продлятся до 31 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Blog.
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Что известно об учениях Project Flytrap 4.0?
На полигоне Бемово-Писке вблизи польского города Эльк продолжаются многонациональные учения Project Flytrap 4.0, посвященные противодействию беспилотным аппаратам. В тренировках принимают участие военные США, Великобритании, Хорватии и Румынии, входящих в состав боевой группы НАТО в Польше.
Учения стартовали 27 июля и продлятся до 31 июля. Основной акцент сделан на взаимодействии подразделений роты и батальона во время длительных боевых действий в сложных полевых условиях.
Участники испытывают различные недорогие средства противодействия дронам: ручные глушители, кинетические перехватчики, сенсорные платформы, а также другие системы для обнаружения, отслеживания и обезвреживания беспилотников в реальном времени.