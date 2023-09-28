Новые вызовы и угрозы, – Игнат об увеличении атак "Шахедами" и их производстве в России

Россия стала более интенсивно применять ударные БПЛА против Украины. Ночью 28 сентября россияне снова мощно атаковали Украину.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона констатировал, что Россия стала более интенсивно применять ударные БПЛА типа "Шахед" и дроны других типов, пишет 24 Канал. Как отметил Игнат, украинские военные предупреждали, что Россия увеличит атаки именно дронами.

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Тема усиления ПВО Украины ключевая на всех встречах

По его словам, у России есть возможности изготавливать собственные ударные беспилотники.

Поэтому в этом плане действительно новые вызовы и угрозы. Мы должны на них реагировать и соответственно применять новые средства противодействия, которые можем себе позволить в настоящее время,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что тема усиления ПВО Украины всегда ключевая во время международных встреч, в частности в формате "Рамштайн", "потому что враг будет и дальше терроризировать нашу критическую инфраструктуру, топливно-энергетический сектор и другие объекты".

Не только "Шахеды": какие БПЛА угрожают украинцам

Юрий Игнат заявил, что ночью 28 сентября была мощная атака российских военных, которые выпустили 44 "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 34 "Шахеда".

Также он обратил внимание, что были уничтожены 6 разведывательных БПЛА. По словам спикера, эти дроны – это тоже очень опасная вещь.

Как сказал Игнат, разведывательные дроны россиян фактически круглые сутки ведут работу на линии боевого столкновения и даже в тылу. Речь идет о таких городах как Днепр, Кривой Рог, Харьковщина, Черниговщина и Сумщина.

Спикер рассказал, что в этих регионах наблюдаются БПЛА. Он отметил, что разведывательные БПЛА очень тяжело уничтожать, поскольку они малоскоростны, малозаметны и малоразмерны.

"Опасность от них очень серьезная, потому что потом может прилететь "Ланцет" и попадать как в военные объекты, так и в другие", – резюмировал Игнат.