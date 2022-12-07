Ночная атака на Запорожье: сбили 6 беспилотников, среди пострадавших 15-летняя девушка

Российские военные после нескольких недель паузы возобновили атаки дронами-камикадзе "Шахид" по Украине. Известно, что этой ночью БпЛА летели над рядом областей, в частности, Запорожьем.

Как рассказал глава ОВА Александр Старух, в результате атаки дронами-камикадзе пострадали мирные жители. Среди них – несовершеннолетняя девушка.

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Ночной террор не прекращается

Оккупанты использовали для атаки двух общин Запорожского района "Шахиды" и ракеты типа С-300. Известно, что в одном из сел разрушены два дома. Зафиксированы повреждения еще в 8. Согласно имеющейся информации, ранения получили три человека, в том числе 15-летняя девушка.

Глава ОВА добавил, что в другом селе в результате взрыва ракеты разрушен 1 дом, а еще 10 – повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших.

Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БпЛА,

– подчеркнул Старух.

Ночью враг атаковал Запорожье / Фото из телеграма Старуха

Соответствующую информацию подтвердил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Он уточнил, что говорится о селе Новотаврическом. Кроме того, выложил в сеть еще несколько фото с последствиями обстрелов россиянами Запорожья.

Враг разрушил частный дом на Запорожье / Фото из телеграма Тимошенко

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, армия убийц и мародеров непременно будет наказана за преступления, которые она совершает в Украине.

Дроны сбили на Днепропетровщине и Житомирщине

Дроны-камикадзе этой ночью пролетали над рядом областей Украины. Как заметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг пытался атаковать область как беспилотниками, так и тяжелой артиллерией и "Ураганами".

К счастью, 8 БпЛА удалось "приземлить" военным из воздушного командования "Восток". Резниченко отметил, что ими могут быть "Шахиды-136", которые несколько недель простаивали без дела.

Неспокойной была ночь и на Житомирщине. По словам главы ОВА Виталия Бунечко, и эту область пытались атаковать дронами типа "Шахид". Беспилотник, залетевший в воздушное пространство над регионом, сбили наши силы ПВО.

Добавим, что в утренней сводке Генштаба рассказали, сколько БпЛА удалось уничтожить за минувшие сутки. Данные свидетельствуют, что враг лишился 14 своих ударных дронов типа "Шахид-136". Также одного "Орлана-10" и двух БпЛА, тип которых уточняют.