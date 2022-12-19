Это произошло сегодня, 19 декабря. Именно в этот день российские оккупанты нанесли удары по Киеву и области.

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В Киеве мужчина нашел обломки беспилотника

Один из случаев произошел в Соломенском районе. Мужчина увидел на обочине между деревьями предметы, похожие на части двигателя вражеского БПЛА. Киевлянин сразу позвонил по телефону в полицию.

Патрульные прибыли на место происшествия и огородили находку. Также инспекторы вызвали взрывотехников и следователей.



В Киеве мужчина нашел отломок от БПЛА / фото Патрульная полиция



Между деревьями обнаружили обломок беспилотника / фото Патрульная полиция

Правоохранители напомнили, если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или БПЛА:

Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим,

Не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и так далее,

Не фотографируйте и не публикуйте снимки в интернете,

Отметьте место находки,

Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше,

Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС – 101 или полиции – 102,

Дождитесь приезда специалистов и укажите расположение подозрительной находки.

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