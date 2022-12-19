Це сталося сьогодні, 19 грудня. Саме цього дня російські окупанти завдали ударів по Києву та області.

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У Києві чоловік знайшов уламки безпілотника

Один із випадків стався у Солом'янському районі. Чоловік побачив на узбіччі поміж дерев предмети, схожі на частини двигуна ворожого БПЛА. Киянин одразу зателефонував у поліцію.

Патрульні прибули на місце події та огородили знахідку. Також інспектори викликали вибухотехніків та слідчих.



У Києві чоловік знайшов уламок від БПЛА / фото Патрульна поліція



Поміж дерев виявили уламок безпілотника / фото Патрульна поліція

Правоохоронці нагадали, якщо ви виявили підозрілі предмети, схожі на уламки від ракет або БПЛА:

У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим,

Не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо,

Не фотографуйте та не публікуйте знімки у мережі інтернет,

Позначте місце знахідки,

Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі,

Негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС – 101 або поліції – 102,

Дочекайтеся приїзду фахівців та вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

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