Це сталося сьогодні, 19 грудня. Саме цього дня російські окупанти завдали ударів по Києву та області.

До теми Київ та область вночі атакували "Шахідами": що відомо на цей час

У Києві чоловік знайшов уламки безпілотника

Один із випадків стався у Солом'янському районі. Чоловік побачив на узбіччі поміж дерев предмети, схожі на частини двигуна ворожого БПЛА. Киянин одразу зателефонував у поліцію.

Патрульні прибули на місце події та огородили знахідку. Також інспектори викликали вибухотехніків та слідчих.


У Києві чоловік знайшов уламок від БПЛА / фото Патрульна поліція

Поміж дерев виявили уламок безпілотника / фото Патрульна поліція

Правоохоронці нагадали, якщо ви виявили підозрілі предмети, схожі на уламки від ракет або БПЛА:

  • У жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим,
  • Не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо,
  • Не фотографуйте та не публікуйте знімки у мережі інтернет,
  • Позначте місце знахідки,
  • Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі,
  • Негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС – 101 або поліції – 102,
  • Дочекайтеся приїзду фахівців та вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

Ворог атакував дронами Київ та область: що відомо

  • Вночі 19 грудня окупанти запустили по столиці та Київській області 23 "Шахіди". Воїнам ППО вдалося збити 18 безпілотників. Уламки дронів пошкодили житлові будинки й автомобілі.
  • Крім того, є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Через це у столиці запровадили екстрені відключення світла.
  • Внаслідок атаки постраждали 2 мешканців області. Потерпілих у Києві немає.
  • Зверніть увагу, що росіяни спеціально запускають дрони-камікадзе у темну пору доби або тоді, коли є туман. При поганій видимості ЗСУ не можуть збивати безпілотники зі стрілецької зброї чи зенітних установок.