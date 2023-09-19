О завершении работ спасателей сообщили в Львовской ОВА и МВД. Как проходила ликвидация последствий – передает 24 Канал.
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Спасатели постоянно работали более 12 часов
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что спасатели завершили ликвидацию последствий вражеской атаки "Шахедами". Более 12 часов специалисты ГСЧС боролись с огнем, охватившим более 9 000 квадратных метров.
В МВД подчеркнули, что к тушению пожара спасатели привлекли современную технику из Ровненского подразделения ГСЧС – пожарного работа Magirus. Это спецустройство имеет дистанционное управление и может подавать 2 тысячи литров воды ежеминутно на расстояние до 65 метров. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что он в разы уменьшает риск для жизни и здоровья спасателей при ликвидации масштабных пожаров.
Для ликвидации пожара использовали робота: смотрите видео
Около 12 часов неутомимой и жертвенной работы специалистов ГСЧС. Спасибо, что всегда рядом и противостоите опасности. Россияне еще раз доказали, что их цель – убийство мирных жителей и разрушение гражданских объектов. Но тьма никогда не победит. Привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы, и всех, кто их выполняет,
– подчеркнул Козицкий.
Как во Львове ликвидировали последствия атаки / Фото Максим Козицкий
Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что спасатели закончили ликвидацию последствий ночной атаки. Он выразил соболезнования семье и близким мужчины, погибшего в результате пожара.
"Сострадание родным и близким мужчины, который погиб сегодня от вражеских обстрелов в нашем городе. Дом можно отстроить, любой продукт приобрести, а вот жизнь человека уже не вернуть", – говорится в сообщении Садового.
Что известно об атаке "Шахедами" на Львов
- Около 04:00 во Львове объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами". Россияне направили на Запад страны 18 дронов-камикадзе. Воздушное командование "Запад" сбило 15 из них, 7 дронов было сбито уже непосредственно над Львовом.
- В результате атаки уничтожены 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.
- Россия нанесла ущерб на миллионы гривен, ведь на одном из складов хранилось 300 тонн гуманитарной помощи. Также сгорел польский завод по изготовлению окон, на котором было 2000 готовых изделий.
- В результате атаки "Шахедами" во Львове погиб 32-летний мужчина. Еще трое получили ранения разной степени тяжести.