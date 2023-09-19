О завершении работ спасателей сообщили в Львовской ОВА и МВД. Как проходила ликвидация последствий – передает 24 Канал.

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Спасатели постоянно работали более 12 часов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что спасатели завершили ликвидацию последствий вражеской атаки "Шахедами". Более 12 часов специалисты ГСЧС боролись с огнем, охватившим более 9 000 квадратных метров.

В МВД подчеркнули, что к тушению пожара спасатели привлекли современную технику из Ровненского подразделения ГСЧС – пожарного работа Magirus. Это спецустройство имеет дистанционное управление и может подавать 2 тысячи литров воды ежеминутно на расстояние до 65 метров. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что он в разы уменьшает риск для жизни и здоровья спасателей при ликвидации масштабных пожаров.

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Около 12 часов неутомимой и жертвенной работы специалистов ГСЧС. Спасибо, что всегда рядом и противостоите опасности. Россияне еще раз доказали, что их цель – убийство мирных жителей и разрушение гражданских объектов. Но тьма никогда не победит. Привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы, и всех, кто их выполняет,

– подчеркнул Козицкий.

Как во Львове ликвидировали последствия атаки / Фото Максим Козицкий

Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил, что спасатели закончили ликвидацию последствий ночной атаки. Он выразил соболезнования семье и близким мужчины, погибшего в результате пожара.

"Сострадание родным и близким мужчины, который погиб сегодня от вражеских обстрелов в нашем городе. Дом можно отстроить, любой продукт приобрести, а вот жизнь человека уже не вернуть", – говорится в сообщении Садового.

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