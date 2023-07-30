Над этим сейчас активно работают украинские силы обороны, используя продуманные и необычные методы борьбы. Их возможности и направления для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Москва вздрогнула от прилетов

В ночь на 30 июля в Москве было неспокойно, туда в очередной раз залетели дроны неизвестного происхождения. Зафиксированы прилеты и разрушения.

Полковник запаса предположил, что эти дроны могли иметь даже российское происхождение, ведь сейчас в России движение сопротивления набирает обороты, появляются партизаны: от Мальцевских (оппозиционера Вячеслава Мальцева) до "боевых бурят".

Уже, как минимум, несколько республик заявили о своем выходе из состава России, собираются некоторые элементы, партии, провозглашают независимость, пока на площадках Турции, США и т.д.

– добавил аналитик.

Однако это могли быть и украинские дроны, ведь уже были зафиксированы проходы над Москвой дронов, вероятно, украинского происхождения.

На этих высотах, в частности расположены центры российских министерств, офисы принятия решений, военные объекты, являющиеся легитимными целями.

Полный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Крым под прицелом ВСУ

Украинские силы обороны продолжают уничтожать незаконные постройки окупантов на территории полуострова Крым. Так 29 июля ВСУ успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Полностью логистику Крыма пока это не разрушит. Ведь у россиян до сих пор есть выход через Армянск и Арабатскую стрелку. Однако раньше было нанесен удар по железнодорожному мосту, перевозившему большинство российской техники, это уже значительные проблемы для врага.

Так россиянам придется двигаться автомобильными путями вместе с туристами, что значительно снизит скорость поставок.

Таганрогский, Джанкойский и Крымский мосты должны быть уничтожены так, чтобы ими уже нельзя было ничего перевозить, тогда логистика врага упадет, убежден Свитан. ВСУ именно на это нацелены.

На Южном направлении ВСУ активно работают с обеих сторон от Роботиного. Именно за ним следует первая линия обороны россиян. Если она будет прорвана, до следующей линии останется 9 километров, что фактически означает выход в направлении Мелитополя.

К тому же если будет пройдена первая линия обороны, за ней уже не будет минных полей. Вторая линия россиян укреплена специальными сооружениями, однако у украинских защитников есть западная техника, которая сможет справиться с ними.

Последние события на фронте

ВСУ сейчас активно срезают Времеевское выступление. На днях было освобождено село Старомайорское Однако появились сообщения, что россияне начали активно контратаковать в этом населенном пункте.

Свитан объяснил, что сейчас силы обороны Украины движутся от Старомайорского на восток в направлении села Урожайное. Там проходят тактические мероприятия, чтобы оцепить российский гарнизон, враг это понимает и пытается противодействовать.

"Этим они буквально сами залезают в котел", – констатировал Свитан.

Общее движение от Старомлиновки сможет отрезать российские группировки и организовать оперативный котел. К тому же, с востока ВСУ также отрезают российские войска, создавая оперативное окружение.

Они это знают, там сейчас некая мягкая паника, но она в ближайшее время чем-то закончится,

– заметил аналитик.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от Бахмута. Сергей Череватый отметил, что на Бахмутском направлении россияне потеряли больше личного состава, чем за период всей Афганской операции – более 100 тысяч человек.

На днях, чтобы наградить военных, на Бахмутское направление также приезжал Президент Украины Владимир Зеленский, что имело огромный моральный эффект на боевой дух защитников

Полковник запаса считает, что предположительно на этом направлении в ближайшее время будут активизироваться военные действия. Ведь такие поездки проходят не только для награждения, но и для принятия важных стратегических решений.