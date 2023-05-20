В Киеве обломки "Шахеда" упали на многоэтажку: как выглядят разрушения после атаки россиян

Российские террористические войска ночью 20 мая атаковали Киев дронами-камикадзе. Обломки сбитого Шахеда упали на дом в Днепровском районе столицы и вызвали пожар.

В результате падение обломков дрона Shahed на дом в Днепровском районе ночью возник пожар. Жителей дома эвакуировали.

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В результате падения обломков "Шахеда" повреждены 4 квартиры

В ГСЧС рассказали, что спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 квадратных метров. Предварительно обнаружено повреждение в 4 квартирах.

На месте происшествия были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В Киеве обломки "Шахеда" упали на крышу дома в Днепровском районе / Фото "Киев24" и ГСЧС

Ликвидация пожара после падения обломков / Фото ГСЧС

Также в ГСЧС показали видео после падения обломков "Шахеда" в Киеве.

Ликвидация последствий атаки "Шахедами" в Киеве: смотрите видео

Что известно о ночной атаке "Шахедами" на Киев