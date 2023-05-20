В Киеве обломки "Шахеда" упали на многоэтажку: как выглядят разрушения после атаки россиян
Источник:ГСЧС
Российские террористические войска ночью 20 мая атаковали Киев дронами-камикадзе. Обломки сбитого Шахеда упали на дом в Днепровском районе столицы и вызвали пожар.
В результате падение обломков дрона Shahed на дом в Днепровском районе ночью возник пожар. Жителей дома эвакуировали.
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В результате падения обломков "Шахеда" повреждены 4 квартиры
В ГСЧС рассказали, что спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 квадратных метров. Предварительно обнаружено повреждение в 4 квартирах.
На месте происшествия были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
В Киеве обломки "Шахеда" упали на крышу дома в Днепровском районе / Фото "Киев24" и ГСЧС
Ликвидация пожара после падения обломков / Фото ГСЧС
Также в ГСЧС показали видео после падения обломков "Шахеда" в Киеве.
Ликвидация последствий атаки "Шахедами" в Киеве: смотрите видео
Что известно о ночной атаке "Шахедами" на Киев
- В очередной раз за последние недели российские военные атаковали Киев. Около 5 утра мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в столице, в частности, в Дарницком и Днепровском районах.
- Также, по словам столичного мэра, в результате падения обломков в Дарницком районе произошло возгорание в гаражном кооперативе.
- В этом же районе и еще в нескольких местах было зафиксировано падение обломков. Предварительно взрыв был и в Деснянском районе.
- По данным Кличко, пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах нет.
- В КГВА рассказали, что в Печерском районе в результате падения обломков повреждены окна жилого дома, в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.
- В Воздушных Силах ВСУ рассказали детали ночной атаки "Шахедами". После полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами Shahed-136/131, которые направили на Киевщину.
- Все дроны были уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.