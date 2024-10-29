Осколок попал в артерию: в Киеве госпитализировали мужчину, дом которого был в эпицентре удара
Источник:"Телеграф"
В ночь на 29 октября россияне снова атаковали Киев дронами. Один из обломков "Шахеда" попал местному в артерию. Его госпитализировали.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылккой на "Телеграф". В результате атаки ударных дронов в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.
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Раненый обломком находится в больнице
Отмечается, что пострадавший нуждался в срочной операции после удара по дому в Соломенском районе Киева, ведь обломок "Шахеда" попал в артерию местного жителя.
Его доставили в больницу с тяжелыми ранениями – мужчине срочно прооперировали глаз и зашивали ногу, где обломок повредил артерию.
К слову, ранее 25 октября россияне атаковали Киев дронами типа "Шахед", в результате чего проводилась эвакуация жителей многоквартирного дома в Соломенском районе.
Той ночью погибла девочка 2009 года рождения.