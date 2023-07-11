Об этом в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Атака дронами

Военный эксперт отметил, что россияне снова запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска. Он добавил, что в этот раз дроны преимущественно шли по зерновому терминалу и соответственно попали по нему.

Это попытка Путина как-то принять участие в "зерновом соглашении". И не последняя попытка. Он будет пытаться добраться до зерновых хранилищ, а также, возможно, до кораблей, электросети, то есть до подстанций, питающих портовые системы,

– объяснил Роман Свитан.

Он добавил, что российский диктатор будет все уничтожать, чтобы вернуться в "зерновое соглашение".

Изменение политики Эрдогана

По мнению Свитана, для Эрдогана выборы были очень важны. Именно поэтому теперь он начинает "слезать с ворот" и переходит на сторону Европы. Для нас это очень хорошая новость.

Естественно, что прежде всего Эрдоган придерживается интересов собственных и своей страны. Сейчас ему выгодно работать с Европой, потому что у Турции большие проблемы с экономикой. Особенно после землетрясения, где погибло очень много людей,

– объяснил военный эксперт.

"Эрдогану выгодно работать с Европой, ведь там финансовые рынки. А в России впереди разве что крах и он это уже знает. Это все же Восток – дело тонкое. Они это все чувствуют, все эти движения. Именно поэтому Эрдоган занимает правильно позицию, как для Турции, так и для нас", – добавил Свитан.

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Бахмут

По словам Свитана, лучший вариант для российских войск в Бахмуте – сдаться и попасть в наш плен. Ведь оперативное окружение – это практически смерть.

Именно поэтому все, кто там находятся, скоро начнут понимать, что их, как куропаток, отстреливают. Тогда есть только один выход – сдаться, сохранить свою жизнь, попасть в обменный фонд и вернуться в Россию уже после ее разгрома.

"Пусть сдаются сейчас, пока еще есть возможность. Не скажу "добро пожаловать", этого они от нас не дождутся, но мы придерживаемся всех договоренностей, деклараций по международному военному праву", – подчеркнул военный эксперт.

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