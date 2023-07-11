Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака дронами

Військовий експерт зазначив, що росіяни знову запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська. Він додав, що цього разу дрони переважно йшли по зерновому терміналу й відповідно потрапили по ньому.

Це спроба Путіна якось взяти участь у "зерновій угоді". Й не остання спроба. Він буде намагатися добратися до зернових сховищ, а також, можливо, до кораблів, електромережі, тобто до підстанцій, які живлять портові системи,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що російський диктатор буде все знищувати, щоб повернутися в "зернову угоду".

Зміна політики Ердогана

На думку Світана, для Ердогана вибори були дуже важливими. Саме тому тепер він починає "злазити з брами" й переходить на сторону Європи. Для нас це дуже гарна новина.

Звісно, що перш за все Ердоган дотримується інтересів власних та своєї країни. Зараз йому вигідно працювати з Європою, тому що Туреччина має великі проблеми з економікою. Особливо після землетрусу, де загинуло дуже багато людей,

– пояснив військовий експерт.

"Ердогану вигідно працювати з Європою, адже там фінансові ринки. А в Росії попереду хіба крах й він це вже знає. Це все ж таки Схід – справа тонка. Вони це все відчувають, всі ці рухи. Саме тому Ердоган займає правильно позицію, як для Туреччини, так і для нас", – додав Світан.

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Бахмут

За словами Світана, найкращий варіант для російських військ у Бахмуті – здатися та потрапити в наш полон. Адже оперативне оточення – це практично смерть.

Саме тому всі, хто там перебувають скоро почнуть розуміти, що їх, мов куріпок, відстрілюють. Тоді є тільки один вихід – здатися, зберегти своє життя, потрапити в обмінний фонд й повернутися назад в Росії вже після її розгрому.

"Хай здаються зараз, поки ще є можливість. Не скажу "ласкаво просимо", цього вони від нас не дочекаються, але ми дотримуємося всіх домовленостей, декларацій щодо міжнародного воєнного права", – наголосив військовий експерт.

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