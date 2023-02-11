В Одесской области во время атаки "Шахидами" не было тревоги: в ОК "Юг" назвали причину
Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Поздним вечером 10 февраля несколько "Шахидов" сбили на Одесщине. Правда, во время атаки в регионе не было воздушной тревоги.
Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк попыталась объяснить, почему так могло произойти. Она заметила, что несколько иранских дронов сбили еще на подлете в Одесскую область, передает 24 Канал.
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Дроны могли лететь слишком низко
Так, два дрона-камикадзе сбили над Одесщиной, непосредственно над морем, на подлете в область. Но не было сигналов воздушной тревоги из-за специфики использования этих баражирующих боеприпасов, в частности, их могли запускать на очень низкой высоте,
– подчеркнула она.
Наталья Гуменюк добавила, что украинские военные следят за ситуацией. И да, они очень внимательно прислушиваются к происходящему вокруг. А поскольку дроны-камикадзе слышны, то это позволяет их обнаружить даже тогда, когда это не успели или не смогли сделать радары.
В ОК "Юг" поздно вечером сообщили результаты своей работы в регионе. В ведомстве отметили, что с 19:50 по 22:50 10 февраля враг атаковал Юг Украины дронами типа "Шахид-136".
К счастью, силы и средства противовоздушной обороны сработали отлично. Им удалось сбить сразу 11 иранских дронов:
- 4 над Одесской областью;
- 5 над Николаевской областью;
- 2 над Херсонской областью.
Наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесщиной сбили 4 дрона-камикадзе "Шахид", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и еще раз показали свой профессионализм,
– подчеркнул глава ОВА Максим Марченко.
К сожалению, во время этой атаки дронами не обошлось без попаданий. Как отметили в ОК "Юг", один беспилотник попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. По имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Но известно, что на объекте вспыхнул пожар.
Враги выпустили более 70 ракет
- Напомним, что с вечера 9 февраля по полдень 10 февраля враг совершил очередную массированную ракетную атаку. Это уже 14-й обстрел такого формата с осени 2022 года.
- По имеющейся информации, на этот раз россияне выпустили по Украине 71 крылатую ракету. Речь идет о вооружении типа Х-101, Х-555, а также "Калибрах".
- Для атаки по критической инфраструктуре оккупанты использовали 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Они выпускали ракеты типа Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска. А вот "Калибры" выпускали из акватории Черного моря. Напомним, что несколько этих ракет залетели в воздушное пространство Украины через Молдову и Румынию.
- Силам ПВО, к счастью, удалось сбить 61 крылатую ракету врага. Кроме того, в ночь на 10 февраля уничтожили 5 дронов-камикадзе, которыми оккупанты тоже пытались атаковать Украину.