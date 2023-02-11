В Одесской области во время атаки "Шахидами" не было тревоги: в ОК "Юг" назвали причину

Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Поздним вечером 10 февраля несколько "Шахидов" сбили на Одесщине. Правда, во время атаки в регионе не было воздушной тревоги.

Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк попыталась объяснить, почему так могло произойти. Она заметила, что несколько иранских дронов сбили еще на подлете в Одесскую область, передает 24 Канал.

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Дроны могли лететь слишком низко

Так, два дрона-камикадзе сбили над Одесщиной, непосредственно над морем, на подлете в область. Но не было сигналов воздушной тревоги из-за специфики использования этих баражирующих боеприпасов, в частности, их могли запускать на очень низкой высоте,

– подчеркнула она.

Наталья Гуменюк добавила, что украинские военные следят за ситуацией. И да, они очень внимательно прислушиваются к происходящему вокруг. А поскольку дроны-камикадзе слышны, то это позволяет их обнаружить даже тогда, когда это не успели или не смогли сделать радары.

В ОК "Юг" поздно вечером сообщили результаты своей работы в регионе. В ведомстве отметили, что с 19:50 по 22:50 10 февраля враг атаковал Юг Украины дронами типа "Шахид-136".

К счастью, силы и средства противовоздушной обороны сработали отлично. Им удалось сбить сразу 11 иранских дронов:

4 над Одесской областью;

5 над Николаевской областью;

2 над Херсонской областью.

Наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесщиной сбили 4 дрона-камикадзе "Шахид", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и еще раз показали свой профессионализм,

– подчеркнул глава ОВА Максим Марченко.

К сожалению, во время этой атаки дронами не обошлось без попаданий. Как отметили в ОК "Юг", один беспилотник попал в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. По имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Но известно, что на объекте вспыхнул пожар.

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