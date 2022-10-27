"Шел на фронт, чтобы защитить": боец потерял родителей от удара дрона-камикадзе по Киеву

Виктор Ганыч – украинский военный, который добровольцем ушел на фронт, чтобы защитить страну и родных, чтобы им было безопасно в Киеве. Однако даже мирные города Россия ежедневно атакует ракетами и дронами. 17 октября оккупанты обстреляли Киев дронами-камикадзе. Один из них упал на дом, где жили родители Виктора. Они погибли на месте.

"Всегда говорил родителям, что иду на фронт, чтобы защитить их здесь"

Виктор Ганыч защищает страну в рядах 57 ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Накануне обстрела Киева мужчина приехал домой с фронта на несколько дней, чтобы проведать близких. Переночевал в родительском доме по улице Жилянской. Там же, на четвертом этаже, прошло все его детство. Теперь дома нет – его разрушил вражеский дрон. Рассказ Виктора – читайте в материале сайта 24 канала.

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Виктор добровольцем ушел в военкомат сразу после полномасштабного вторжения России. Проходил службу в зоне боевых действий на Южном направлении. Вспоминает, что родители поддержали его решение.

Я им всегда говорил, что иду, чтобы защитить вас здесь, чтобы вам здесь было безопасно,

– рассказал он.



Украинский военный Виктор Ганич / Фото Валентины Полищук, 24 канал

10 секунд на спасенную жизнь

После одной из боевых задач Виктор приехал в Киев навестить родителей. Когда утром в понедельник раздалась воздушная тревога, настоял, чтобы все ушли в укрытие.

Услышали воздушную тревогу и начали собираться. Я обулся, а родители сказали: "Иди открывать дверь подъезда, мы сейчас обуемся и спустимся". И только когда я вышел из подъезда – в дом прилетело. Разница – 10 секунд. Было прямое попадание. Но туда нельзя было идти, потому что ничего невозможно было разобрать и летали другие дроны,

– вспоминает защитник.

Виктор вынужден был уйти в укрытие рядом. Там он переждал два часа.

Поисково-спасательные работы на местах вражеских обстрелов в Киеве / Фото ГСЧС

Из левой части дома, которая была менее повреждена, еще эвакуировали людей. А родителей военнного нашли под завалами собственной квартиры в правой части дома. Они погибли на месте. Дом от удара полностью разрушился. А документы, форма и снаряжение военнослужащего сгорели. Теперь у мужчины осталась только 84-летняя бабушка.

Благотворительные организации помогли Виктору с формой, а друзья объявили сбор. Помочь финансово ему можно по реквизитам ПриватБанка:



Виктор Ганыч защищает Украину на Южном направлении / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам мужчины, его родители так и не уезжали из Киев, потому как некуда было. Когда он пошел воевать, ему было спокойно, ведь знал, что они рядом, а не за границей. К тому же родители были старше и вряд ли согласились бы покинуть дом.

После трагедии опускать руки нельзя: мотивация воевать осталась

Сам Виктор говорит, что даже после трагедии не потерял мотивацию и дальше защищать страну.

Знаю, что они в лучшем месте и не видят этого всего. Я в семье один мужчина. У меня осталась 80-летняя бабушка и все. Мотивация есть, побратимы, которые со мной служат, тоже поддержали. А что делать? Опустить руки? Нет, так нельзя. После такого нельзя опускать руки,

– заметил он.

На вопрос, что Виктор хотел бы сказать врагам, отвечает, что они ничего не осознают, и это не те люди, с которыми надо разговаривать.

Ничего бы не сказал, только бы уничтожал их. До них все равно ничего не дойдет. Я бы с ними вообще не разговаривал. Я бы их даже в плен не брал, если бы так можно было. Но этим мы и отличаемся от них,

– добавил он.



Квартира, документы и личные вещи военного сгорели / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Виктор призывает людей реагировать на воздушные тревоги

Виктор говорит, что "сколько воевал на фронте, сколько пуль летало над головой – все было хорошо и всегда возвращался целым".

А тут приехал на два дня… Хочу сказать, что нужно слушать воздушные тревоги. Возможно, обычным гражданским кажется, что это мимо них и можно ничего не делать. Но это не так. Надо реагировать на все это,

– подчеркнул он.



Близкие и друзья защитника объявили сбор на амуницию / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Что делать, если вы стали свидетелем приближения "шахидов":

Нужно немедленно пройти в укрытие. В экстренных случаях можно пользоваться паркингами, цоколями или подвалами.

Если вы находитесь в помещении и не можете перейти в укрытие, нужно пользоваться правилом двух стен.

Если вы увидите перемещение дрона-камикадзе, нужно позвонить по номеру 102. Ни в коем случае не приближайтесь и не фотографируйте места попадания или сбитые "шахиды".

Ни в коем случае нельзя пытаться сбить дрон-камикадзе самостоятельно.

в результате попадания дроном-камикадзе в дом 17 октября погибли пять человек и один нерожденный ребенок. Враг пытается и дальше цинично уничтожать украинцев, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.