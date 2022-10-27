"Завжди казав батькам, що йду на фронт, щоб захистити їх тут"

Віктор Ганич захищає країну в лавах 57 ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка. Напередодні обстрілу Києва чоловік приїхав додому з фронту на кілька днів, щоб навідати близьких. Переночував у батьківському будинку, що на вулиці Жилянській. Саме там, на четвертому поверсі, пройшло все його дитинство. Тепер будинку немає – його зруйнував ворожий дрон. Розповідь Віктора – читайте матеріалі сайту 24 каналу.

До теми На Київ окупанти запускали дрони з Білорусі, решта летіли з Криму, – МВС

Віктор добровольцем пішов у військкомат одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Проходив службу у зоні бойових дій на Південному напрямку. Пригадує, що батьки підтримали його рішення.

Я їм завжди казав, що йду, аби захистити вас тут, щоб вам тут було безпечно,

– розповів він.



Український військовий Віктор Ганич / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

10 секунд на врятоване життя

Після одного з бойових завдань Віктор приїхав до Києва навідати батьків. Коли зранку в понеділок пролунала повітряна тривога, наполіг, щоб всі пішли в укриття.

Почули повітряну тривогу та почали збиратися. Я взувся, а батьки сказали: "Йди відкривати двері під’їзду, ми зараз взуємось та спустимося". І тільки як я вийшов з під’їзду – у будинок прилетіло. Різниця – 10 секунд. Було пряме попадання. Але туди не можна було йти, бо нічого неможливо було розібрати й літали інші дрони,

– пригадує захисник.

Віктор змушений був піти в укриття поруч. Там він перечекав дві години.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях ворожих обстрілів у Києві / Фото ДСНС

З лівої частини будинку, яка була менш пошкоджена, ще евакуйовували людей. А батьків хлопця знайшли під завалами власної квартири в правій частині дому. Вони загинули на місці. Помешкання від удару повністю зруйнувалося. А документи, форма та спорядження військовослужбовця – згоріли. Тепер у чоловіка залишилася лише 84-річна бабуся.

Важливо! Благодійні організації допомогли Віктору з формою, а друзі хлопця оголосили збір. Допомогти фінансово йому можна за реквізитами ПриватБанку: 4149499374214722



Віктор Ганич захищає Україну на Південному напрямку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За словами чоловіка, його батьки так і не виїжджали Києва, адже не було куди. Коли він пішов воювати, то йому було спокійно, адже знав, що вони поруч, а не за кордоном. До того ж батьки були старші й навряд чи погодилися б покинути домівку.

Після трагедії опускати руки не можна: мотивація воювати залишилася

Сам Віктор каже, що навіть після трагедії не втратив мотивації і далі захищати країну.

Знаю, що вони в кращому місті, не бачать цього всього. Я у сім’ї один чоловік. У мене залишилася одна 80-річна бабуся і все. Мотивація є, побратими, які зі мною служать, також підтримали. А що робити? Опустити руки? Ні, так не можна. Після такого не можна опускати руки,

– зауважив він.

На запитання, що б Віктор хотів сказати ворогам, відповідає, що вони нічого не усвідомлюють і це не ті люди, з якими треба розмовляти.

Нічого не сказав би, тільки б знищував їх. До них все одно нічого не дійде. Я б з ними взагалі не розмовляв. Я б їх навіть у полон не брав, якби так можна було. Але цим ми й відрізняємося від них,

– додав він.



Квартира, документи та особисті речі військового згоріли / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Віктор закликає людей реагувати на повітряні тривоги

Віктор каже, що "скільки воював на фронті, скільки кулі літали над головою – все було добре і завжди повертався цілим".

А тут приїхав на два дні… Хочу сказати, що треба слухати повітряні тривоги. Можливо, звичайним цивільним людям здається, що це мимо них і можна нічого не робити. Але це не так. Треба реагувати на це все,

– наголосив він.



Близькі та друзі захисника оголосили збір на амуніцію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Актуально Кличко назвав атаку на Київ проявом геноциду: "Ворогу потрібна територія України, без мешканців"

Нагадаємо, внаслідок влучення дроном-камікадзе у будинок 17 жовтня загинуло п'ятеро людей та одна ненароджена дитина. Ворог намагається і далі цинічно знищувати українців, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Що робити, якщо ви стали свідком наближення "Шахідів":