Об этом 24 Каналу сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он рассказал о последствиях вражеского удара.

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Хотя силы ПВО отработали мощно и эффективно, были зафиксированы попадания на территории Одесской области, в том числе в портовую и гражданскую инфраструктуру, также повреждена линия электросетей.

Сельхозтехника, элеватор, административное здание – то есть набор достаточно традиционный, потому что враг атакует именно эти объекты, пытаясь бить по Дунайскому кластеру,

– добавил Братчук.

Какова цель россиян

Сейчас Дунайский кластер играет очень важную роль в экспорте украинского зерна, это понимают все. Враг целит туда, пытаясь уничтожить мощности именно в Измаильском районе, на юге Одесской области, которые становятся мишенью №1.

Я очень хочу поблагодарить наших граждан за то, что не снимают возможные попадания, не снимают работу противовоздушной обороны. Это сегодня очень важно, поэтому еще раз скажу — большая благодарность,

– добавил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Кроме того, люди серьезно относятся к тревогам, проходят в укрытие. Сегодня есть один пострадавший, ему оказывается медицинская помощь, однако нет погибших, как это было накануне.

Братчук подчеркнул, что подобный сценарий предсказуем, атаки будут продолжаться. Единственное, что хотелось бы – чтобы подобные дроны хоть иногда возвращались, как минимум, на мыс Чауда (мыс на южном побережье Крымского полуострова – 24 Канал), подытожил Братчук.

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Аграрии продолжают работать

Несмотря на ужасные обстоятельства и угрозу жизни буквально ежеминутно, украинские аграрии на Юге не покидают свою работу. В частности, в этом году было собрано больше урожая, чем в прошлом.

Украина будет с хлебом, следующие несколько лет, как минимум. Достаточно также чтобы экспортировать зерно, получать за это средства, идущие на оборону государства, на ВСУ,

– заметил Братчук.

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