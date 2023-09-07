Про це 24 Каналу повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він розповів про наслідки ворожого удару.
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Хоч сили ППО відпрацювали потужно та ефективно, були зафіксовані влучання на території Одеської області, зокрема в портову та цивільну інфраструктуру, також пошкоджена лінія електромереж.
Сільгосптехніка, елеватор, адміністративна будівля – тобто набір досить традиційний, тому що ворог атакує саме ці об'єкти, намагаючись бити по Дунайському кластеру,
– додав Братчук.
Яка мета росіян
Наразі Дунайський кластер виконує дуже важливу роль з експорту українського зерна, це розуміють усі. Ворог цілить саме туди, намагаючись знищити потужності саме в Ізмаїльському районі, на півдні Одеської області, які стають мішенню №1.
Я дуже хочу подякувати нашим громадянам за те, що не знімають можливі влучання, не знімають роботу протиповітряної оборони. Це сьогодні дуже важливо, тому ще раз скажу — велика подяка,
– додав речник Української добровольчої армії "Південь".
Крім того, люди серйозно ставляться до тривог, проходять в укриття. Сьогодні є один постраждалий, йому надається медична допомога, однак немає загиблих, як це було напередодні.
Братчук наголосив, що подібний сценарій передбачуваний, атаки продовжуватимуться. Єдине, що б хотілося – аби подібні дрони хоч іноді поверталися, як мінімум, на мис Чауда (мис на південному узбережжі Кримського півострова – 24 Канал), підсумував Братчук.
Деталі атаки на Одещину: дивитися відео
Аграрії продовжують працювати
Попри жахливі обставини і загрозу для життя буквально щохвилини, українські аграрії на Півдні не полишають своєї роботи. Зокрема, цього року було зібрано більше врожаю, аніж минулого.
Україна буде з хлібом, наступні декілька років, як мінімум. Вистачає також щоб експортувати збіжжя, отримувати за це кошти, які йдуть на оборону держави, на ЗСУ,
– зауважив Братчук.
Детальніше про атаки на Одещину
- Загалом по Україні в ніч на 7 вересня було запущено 33 дрони-камікадзе, били по Сумській та Одеській області, над Одещиною знищили 24 літальних об'єкти. За останні 5 днів це вже четверта атака по Ізмаїльському району.
- Вночі стало відомо, що дрони летіли в напрямку Рені, Кілії та Ізмаїла. Відбій повітряної тривоги був оголошений у 3:18, а почалася тривога приблизно о першій ночі.
- Нагадаємо, що окупанти зокрема цілять в енергетичну інфраструктуру. Під час атаки вночі 6 вересня постраждали також ліній електропередач. Деякі райони Одещини залишилися без світла.