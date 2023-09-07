Про це 24 Каналу повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він розповів про наслідки ворожого удару.

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Хоч сили ППО відпрацювали потужно та ефективно, були зафіксовані влучання на території Одеської області, зокрема в портову та цивільну інфраструктуру, також пошкоджена лінія електромереж.

Сільгосптехніка, елеватор, адміністративна будівля – тобто набір досить традиційний, тому що ворог атакує саме ці об'єкти, намагаючись бити по Дунайському кластеру,

– додав Братчук.

Яка мета росіян

Наразі Дунайський кластер виконує дуже важливу роль з експорту українського зерна, це розуміють усі. Ворог цілить саме туди, намагаючись знищити потужності саме в Ізмаїльському районі, на півдні Одеської області, які стають мішенню №1.

Я дуже хочу подякувати нашим громадянам за те, що не знімають можливі влучання, не знімають роботу протиповітряної оборони. Це сьогодні дуже важливо, тому ще раз скажу — велика подяка,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Крім того, люди серйозно ставляться до тривог, проходять в укриття. Сьогодні є один постраждалий, йому надається медична допомога, однак немає загиблих, як це було напередодні.

Братчук наголосив, що подібний сценарій передбачуваний, атаки продовжуватимуться. Єдине, що б хотілося – аби подібні дрони хоч іноді поверталися, як мінімум, на мис Чауда (мис на південному узбережжі Кримського півострова – 24 Канал), підсумував Братчук.

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Аграрії продовжують працювати

Попри жахливі обставини і загрозу для життя буквально щохвилини, українські аграрії на Півдні не полишають своєї роботи. Зокрема, цього року було зібрано більше врожаю, аніж минулого.

Україна буде з хлібом, наступні декілька років, як мінімум. Вистачає також щоб експортувати збіжжя, отримувати за це кошти, які йдуть на оборону держави, на ЗСУ,

– зауважив Братчук.

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