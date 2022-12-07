В Воздушных силах прокомментировали первую за длительное время атаку иранскими дронами
7 декабря 2022, 10:37Читати новину українською
Мороз не влияет на работу иранских дронов-камикадзе. Россияне продолжают использовать их даже зимой.
Россияне снова использовали Shahed-136 в Украине. В последний раз эти дроны оккупанты использовали 3 недели назад. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
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Россияне использовали иранские дроны впервые за 3 недели
Юрий Игнат отметил, что россияне впервые за три недели снова применили дроны-камикадзе в Украине.
Противник применил дроны-камикадзе, впервые за три недели. Это Shahed-136, 14 БПЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу, как видим сегодня ночью их применили,
– сказал он.